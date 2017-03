Publicidade



Um idoso de 83 anos foi agredido pelo próprio enteado de 38 anos na noite da última quinta-feira (23), no Bairro Juscelino Kubistchek, Zona Leste de Porto Velho. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa e pediu socorro. Um policial, que é vizinho do homem, ouviu o pedido e foi ajudar. Ao chegar à residência, o policial foi informado sobre a agressão e deteve o suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso relatou que o enteado chegou em casa com comportamento alterado, após ingerir bebida alcoólica, e o agrediu sem motivo algum. A vítima contou ainda que o suspeito sempre o agride quando está alcoolizado.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e a vítima foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento da Zona Leste da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada e prendeu o suspeito. Ele foi levado para a Central de Flagrantes.

Fonte: G1