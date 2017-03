Depois de quatro dias longe de casa, a aflição dos familiares do aposentado Estevão Cassiano da Silva, de 74 anos, encerrou na última terça-feira (28). O idoso que desapareceu no dia 24 de fevereiro em Ariquemes (RO), no Vale do Jamari, foi encontrado em Cujubim (RO) depois de passar por três municípios da região. Segundo a família, ele saiu para ir até uma agência bancária em uma motocicleta para sacar dinheiro e não foi mais visto.

Após o susto, o idoso conta com descontração que resolveu viajar para conhecer alguns municípios da região. Pilotando a motocicleta, Estevão passou por Machadinho D’Oeste, Rio Crespo e por último Cujubim. Nos três locais, ele passou as noites em hotéis, conforme contou.

“Eu tomo medicamento para pressão, mas estava viajando tranquilo e em todo lugar que chegava era bem recebido. Estava com muitas lembrança dos meus filhos, mas estava viajando e tranquilizando a minha cabeça”, expõe.

“Andamos por tudo quanto é lugar à procura dele e pedimos a Deus para que ele ficasse com saúde e segurança e não acontecer nada de ruim. Quando menos esperávamos, ele estava passando aqui na rua de volta. Ele disse que em todo lugar que ia, as pessoas diziam para ele voltar para casa por que ele estava passando na televisão. Graças a Deus ele está bem e todos nós estamos muitos felizes”, comenta.

Após levar uma ‘bronca’ dos filhos para não sair novamente sem avisar, o aposentado conta que aprendeu a lição. “Agora toda vez que for decidir me ausentar irei avisar todos os meus onze filhos”, brinca Estevão.

Adolescente encontrada em Jaru

Uma adolescente de 14 anos, que também estava desaparecida desde a última quinta-feira (23), foi encontrada na tarde da última terça-feira (28) em uma residência no Setor Jardim dos Estados, em Jaru (RO), município a 290 quilômetros de Porto Velho.

A menina saiu de casa em Ariquemes sem ser percebida e se encaminhou até uma padaria no Setor 11, em Ariquemes, e posteriormente foi vista pela última vez às margens da BR-364. A família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento.

“Soubemos através de uma advogada que a adolescente estaria em Jaru e acionamos o Conselho Tutelar da localidade e a Polícia Militar. Lá, eles iniciaram as buscas e conseguiram localizar a menina em uma residência”, relatou a conselheira tutelar Zenilda Martins.

A menina foi trazida de volta aos familiares em Ariquemes. A Polícia Civil do município investigará o caso.