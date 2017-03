Um idoso teve R$ 950 reais roubados na manhã desta quarta-feira (1º), em Rolim de Moura (RO), a 520 quilômetros de Porto Velho. A vítima foi obrigada a entregar a quantia a um homem de motocicleta que o abordou no Centro da cidade. Após ameaçar a vítima e pegar o dinheiro dela, o suspeito fugiu do local com o veículo.

Conforme narra o boletim de ocorrência, o idoso relatou que estava caminhando pela Rua Rio Madeira, no Centro, quando foi abordado por um homem em uma motocicleta de cor vermelha. Na ocasião, o suspeito ameaçou a vítima dizendo que estava armado e exigiu que entregasse dinheiro. Com medo, de que o homem realmente pudesse estar armado, o idoso entregou a quantia de R$ 950.

Depois de cometer o roubo, o suspeito fugiu do local com a motocicleta. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local para a coleta de informações. Também realizou buscas pela cidade, mas até o fechamento desta matéria o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Rolim de Moura.