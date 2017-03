Publicidade



O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro) está com vagas abertas para os cursos técnicos em Administração, Computação Gráfica, Finanças, Informática para Internet e Recursos Humanos, segundo nota divulgada na última quarta-feira (22).

A Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) informou ao G1, nesta quinta-feira (23), que ainda estão disponíveis cerca de 280 vagas.

As oportunidades são remanescentes do Processo Seletivo Especial 2017/1. Segundo o Ifro, nesta sexta-feira (24), no Campus Porto Velho Zona Norte, haverá reunião para manifestação de interesse para preenchimento das vagas, os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer ao auditório do Campus às 8h30. A inscrição é por ordem de chegada.

Os cursos oferecidos são concomitantes ao Ensino Médio, na modalidade semipresencial, são gratuitos e acontecem no período matutino e vespertino.

Para inscrição, o candidato deve ter sido aprovado no Ensino Fundamental e estar cursando, sem dependências, o primeiro ano ou segundo ano do Ensino Médio. Não será cobrada taxa de inscrição e os candidatos devem comparecer à reunião levando os documentos relacionados no edital.

Para mais informações os interessados deverão entrar em contato com a Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) do Campus Porto Velho Zona Norte, através do telefone (69) 2182-3805.

