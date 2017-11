IFRO implantará 1ª curso superior e Pós graduação em Espigão do Oeste a partir do próximo ano

O prefeito Nilton Caetano junto com secretário de educação Manfred Saibel receberam a visita do diretor de Educação a Distância (EAD) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Miguel Fabricio Zamberlan. O diretor do IFRO ressaltou a parceria entre a prefeitura e o instituto anunciou a implantação de novos cursos na unidade local a partir do próximo ano.

De acordo com Zamberlan, quatro novos cursos passarão a fazer parte da grade oferecida pela IFRO na cidade: Pós Graduação em Educação de Joven e Adultos e curso superior de Gestão Pública, com matrículas abertas provavelmente a partir de maio de 2018. Os cursos técnicos de Recursos Humanos e Serviços Públicos deverão ser implantados no segundo semestre do ano que vem.

O diretor Miguel, realizou uma visita técnica junto com o secretário Manfred ao pólo onde foi realizada uma reunião com a Coordenadora Elizia Raquel Rehfeld e os alunos do curso técnico de Informática para Internet concomitante ao Ensino Médio. O Secretário de Educação Manfred Saibel disse “Observando as mudanças ocorridas no âmbito do mercado aliados às necessidades de incrementos na competitividade das empresas, torna-se necessário a implementação de cursos técnicos como estes oferecidos pelo IFRO, que formarão profissionais qualificados, com estrutura suficiente para se encaixar no mercado de trabalho altamente competitivo”

O prefeito Nilton enalteceu a parceria firmada com o instituído que vem de encontro com as necessidades do município disse “devido à globalização a todo vapor, necessitamos de atualização e aperfeiçoamento constantes e este novo curso de graduação e Pós-graduação vem alavancar ainda mais a educação de nosso município. Sabemos que a concorrência profissional é cruel e se você não buscar profissionalização e qualificação você é engolido pelas exigências de hoje. Sendo importante nessas horas que você opte por fazer cursos, pois eles abrem as portas para um bom emprego”. Ressaltou o prefeito Nilton Caetano.