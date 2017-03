Publicidade





Uma campanha de doação de sangue foi realizada neste sábado (18), em Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho, pela Igreja Adventista do 7º Dia, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron). Além de sangue, também foram coletadas amostras de medula óssea. A ação foi promovida pelo departamento de jovens da igreja e acontece em toda a América do Sul. A iniciativa mobilizou fiéis e a sociedade em geral para o ato solidário.

A campanha intitulada ‘Vida por Vidas’ realizou as coletas neste sábado na sede da igreja, localizada na Rua Rio Branco, no Centro da cidade, em frente à praça municipal. Com a participação dos membros da igreja e da sociedade em geral, a iniciativa é realizada há alguns anos no município e ajuda a manter o estoque de sangue do hemocentro. No ano passado, foram coletadas mais de 100 bolsas na ação. A expectativa é que o número se repita neste ano.

De acordo com o pastor Washington Ferreira, a iniciativa é uma forma da igreja se aproximar da comunidade e, ao mesmo tempo, contribuir com quem precisa de sangue. “Esta ação social também é uma maneira de ajudar as pessoas que necessitam diariamente de sangue nos hospitais. Estamos dando nossa contribuição”, revela.

Vários voluntários aproveitaram o sábado para fazer a doação. O operador de máquina Danilo Carqueno, além de doar, levou a filha de oito anos para o acompanhar. O objetivo é que ela aprenda desde cedo a importância do ato. “Como trabalho durante a semana é um pouco complicado doar, por isso, aproveitei a folga de hoje, acordei minha filha cedo e a trouxe comigo, para que ela saiba desde cedo a importância e a necessidade de doar sangue”, conta.

Quem também aproveitou a campanha para fazer o ato solidário foi a funcionária pública e frequentadora da igreja Aline Pedra. Doadora desde o ano de 2004, ela revela que começou a doar por amor ao próximo. Mas estava há um período sem doar por problemas de locomoção.

“Sempre doei, mas depois que o hemocentro foi para o novo endereço, fiquei um tempo sem fazer doações, pois ficou muito longe de minha casa, mas pretendo voltar doar regularmente, pois este é um ato que vale vidas”, disse.

As coletas estavam programadas para ocorrer até às 17h deste sábado. Porém, os voluntários interessados em doar durante a semana podem procurar a Fhemeron, em Cacoal, que está localizada na Avenida Malaquita, s/nº, Bairro Josino Brito, ao lado do Hospital Regional. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

Fonte: G1