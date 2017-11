II edição do Infoparty será realizada em Porto Velho de 17 a 19 de novembro

O evento conta ainda com iniciativa a startups, uma trilha kids para planetário do Instituto Federal do Acre (Ifac), além do Infoparty Night, que contará com competições de vídeos entre youtubers, batalha de rap, talks show e DJ. Estarão presentes no evento a astrofísica Duília de Melo e o criador do canal ‘Manual do Mundo’, Iberê Thenório. A estrutura do evento está sendo montada no estacionamento do Palácio Rio Madeira.