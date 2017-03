Importância do Dia Mundial da Água será discutido em seminário em RO

Publicidade



Um seminário sobre a importância do Dia Mundial da Água será realizado nesta quarta-feira (22), a partir das 8h30, no auditório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Porto Velho. O evento é organizado pela Coordenadoria de Educação Ambiental (CEAM) da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental (Sedam). A iniciativa será aberta a toda comunidade.

No período da manhã, serão ministradas três palestras no evento: ‘Comitê de Bacias’, ‘Política de Mudanças Climáticas’ e ‘Outorga de Recursos Hídricos’. Já na parte da tarde, a programação seguirá com as palestras ‘Gestão de Recursos Hídricos’ e ‘Direito Ambiental’. O seminário se encerrará com a palestra ‘Plano de Saneamento Básico’, que será proferida pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Entre os palestrantes estão especilistas em geografia, profissionais do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Sedam e da 17ª Brigada de Infantaria de Selva.

Serviço:

Seminário sobre a importância do Dia Mundial da Água

Horário: a partir de 8h30

Local: Auditório do Ibama, localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3559, Bairro Liberdade