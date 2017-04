Publicidade



Impostos podem responder por mais da metade do preço dos produtos típicos da Páscoa. Foi o que mostrou pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação.

O campeão, do ponto de vista negativo, é claro, foi o vinho. Já que a cada 10 reais gastos com a bebida, em média cinco e 47 são impostos.

Na segunda posição aparece o bacalhau importado. Que até por conta da crise, será trocado por um outro peixe, por muita gente. Nesse caso, de cada 10 reais, em média quatro e 40 são impostos.

E nem o chocolate é capaz de adoçar a vida do consumidor.

Seja no caso dos ovos, da colomba pascal, dos bombons ou até do chocolate em si, como uma barra, por exemplo, a carga tributária fica na casa de 38 por cento.

E pra quem não quer fazer comida em casa, no domingo, vale o alerta: no caso de um almoço no restaurante, 32 por cento do que se paga vão para o governo.