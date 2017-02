Índios da etnia Uru-Eu-Wau-Wau expulsaram cerca de 30 homens que invadiram uma área indígena para extrair madeiras de forma ilegal e vender lotes de terras da reserva ambiental, no entorno da aldeia, em Campo Novo de Rondônia (RO), município a 304 quilômetros de Porto Velho. Uma força tarefa composta por agentes da Polícia Federal (PF) e Fundação Nacional do Índio (Funai) se deslocou para o local do conflito desde quinta-feira (16).

Para evitar um confronto armado entre os índios e o grupo de invasores, formado por madeireiros e agricultores, a Funai propôs a ida até o local e analisar o problema comunicado. Em 2016, alguns dos índios da etnia fotografaram atividades de extração ilegal de madeiras e prenderam três invasores da reserva por mais de 12 horas.

A reserva Uru-Eu-Wau-Wau está localizada na região central do Estado e fica na rota do avanço das indústrias madeireiras e da pecuária. A preservação desta área é fundamental, tendo em vista que algumas das nascentes dos principais rios do estado estão na reserva ambiental e possui ao longo de sua área pelo menos 12 sub-bacias hidrográficas que nascem no local.

A reserva ambiental é uma imensidão verde com 18.670 km² e possui quase a mesma extensão que o estado de Alagoas. De acordo com a Funai, a floresta é o habitat de quatro povos indígenas reconhecidos e ainda possui cerca de três grupos de índios isolados que também vivem na área verde.

Lideranças indígenas de Rondônia confeccionaram uma carta onde denunciam a invasão para ser entregue à Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Que a carta venha intervir sobre a questão da violação do direito dos povos indígenas no Brasil, não só em Rondônia, como nos outros estados do nosso país”, almejou o coordenador geral da organização dos povos indígenas de Rondônia, José Luiz Cassupá.