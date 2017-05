Publicidade



A instalação de câmeras de videomonitoramento garante mais segurança aos moradores da cidade.

Uma rede de fibra óptica, com 21 câmeras ligadas 24 horas diuturnamente e uma central inteligente de monitoramento, promete, em aproximadamente 120 dias, inserir Espigão do Oeste, no grupo de “cidades inteligentes” do planeta. O município acaba de ganhar um sistema de vigilância eletrônica em tempo real, que promete interligar ruas da cidade e alguns setores diretamente com a Polícia Militar, dando mais segurança e agilidade ao atendimento à população. A frase “Sorria, você está sendo filmado” volta a se tornar um slogan comum no cotidiano dos espigãoenses.





O sistema de câmeras de videomonitoramento será inicialmente implantando numa parceria inédita em sistema de doação dos recursos por órgãos públicos e entidades do próprio município como recursos do Juizado Especial numa parceria entre o Poder Judiciário e a Promotoria de Justiça, Prefeitura Municipal, Cooperativa de Credito Sicoob, Credi Espigão, Associação Comercial, Auto Posto Cairu, Auto Porto Laranjense e Câmara Municipal. O Projeto inicial foi orçado em R$ 440.885,79.

De acordo com informações inicialmente serão instaladas 21 câmeras em locais de grande concentração de público. Há também uma proposição de emenda parlamentar deixada pela deputada Lúcia Tereza que faleceu em dezembro de 2016, para a expansão do sistema e em conversa com o deputado Anderson da Singeperon que assumiu a sua cadeira na Assembleia Legislativa, se comprometeu a trabalhar no sentido de buscar a liberação desse recurso para então poder elevar esse número de câmeras em outros locais da cidade e seus bairros.

As imagens captadas serão enviadas em tempo real ao 4º Pelotão da Polícia Militar que fará a visualização do sistema e o acompanhamento diuturnamente. O sistema será monitorado por policiais militares que atuarão de imediato em casos suspeitos.

De acordo com o projeto inicial, a instalação das câmeras abrangerá toda a extensão da Avenida Sete de Setembro desde o portal de entrada da cidade à saída para o Distrito de Boa Vista do Pacarana.

Também serão instaladas câmeras nas imediações da Praça dos três Poderes, centro da cidade, praça central com Rua Bahia, Semáforo, e saídas para a Estrada Rei Davi, Beija Flor e Estrada do Calcário, Linha São Paulo, saída para o Distrito de Nova Esperança, Rua Acre-Vale Formoso, Avenida Nações Unidas com Piauí, Rua Paraná-Suruí, Rua Sergipe com Rua da Matriz.

Com a instalação do sistema, a Central da Policia Militar poderá acompanhar imagens de toda a cidade de Espigão do Oeste em tempo real e agir de imediato, realizando a prisão em flagrante dos criminosos, além disso, também fará com que os crimes nestes locais deixem de ocorrer trabalhando o aspecto preventivo da criminalidade em geral, e por fim o sistema possibilitará que os criminosos sejam identificados quando do cometimento de algum delito.

Para a execução do projeto e implantação do sistema a ACIEO irá selecionar por meio de processo licitatório a empresa responsável.

A princípio o projeto deveria ter iniciado a operacionalização dos primeiros testes ainda ano de 2016, porém por alguns contra tempos o sistema teve que ser prorrogado e iniciado só agora com a compra dos equipamentos.

A iniciativa da implantação do sistema de monitoramento por videomonitoramento partiu dos membros da Associação Comercial e Industrial de Espigão do Oeste que inicialmente decidiu partilhar a ideia com o Ministério Público e Poder Judiciário e a Polícia Militar e, só após, recorrer aos demais parceiros para a implantação do projeto.