Um homem de 28 anos foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (24), ao tentar aplicar um golpe em uma agência bancária da Zona Leste de Porto Velho. Segundo a polícia, o suspeito achou os documentos e o cartão de crédito de um correntista e, depois de trocar a foto do RG, tentou mudar a senha do cartão, mas o gerente do banco descobriu o golpe e acionou a Polícia Militar.

O caso aconteceu por volta das 14h50 desta sexta, em uma unidade bancária localizada na Avenida Mamoré, no Bairro Três Marias. O gerente do banco informou à polícia que o suspeito chegou na agência dizendo que precisava de ajuda para trocar a senha do cartão, apresentando um cartão de crédito e um RG com a foto dele.

Contudo, quando fez busca no sistema o gerente verificou que a foto do registro bancário era diferente da que estava no RG. O gerente olhou com mais atenção e percebeu que o documento havia sido adulterado. O suspeito foi detido por funcionários do próprio banco e entregue à Polícia Militar.

De acordo com a PM, o homem confirmou a prática criminosa, alegando ter encontrado a carteira porta cédula com todos os documentos do verdadeiro correntista. Ele confirmou ainda que substituiu a foto do RG e que tentou aplicar o golpe.

Na Central de Polícia, o suspeitou informou vários nomes, mas não tinha documentação para comprovar a verdadeira identidade.