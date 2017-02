Um rapaz foi encontrado morto, na tarde desta sexta-feira (24), dentro de uma mata nos fundos do Residencial Solar, em Vilhena (RO), na região do Cone Sul. Após ser encontrado, o corpo da vítima foi levado para uma funerária e ainda não foi reconhecido. De acordo com a Polícia Militar (PM), a perícia encontrou seis perfurações no corpo do jovem.

A PM chegou até a vítima através de uma ligação anônima. Ele estava caído com o rosto no chão, e apresentava duas perfurações de faca no pescoço, quatro no abdômen e hematomas no tórax e rosto.No local foi localizada uma bicicleta. O corpo está na funerária Dom Bosco, aguardando necrópsia e reconhecimento de familiares ou amigos.