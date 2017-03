Um jovem de 19 anos foi agredido com um pedaço de madeira depois de sair do desfile de um bloco de carnaval, na madrugada desta quarta-feira (1º), no Centro de Porto Velho. De acordo com o boletim de ocorrência, foliões viram a vítima sendo agredida e chamaram a Polícia Militar (PM) que estava patrulhando no local.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e três homens de 18, 25 e 41 anos foram presos por suspeita de terem cometido as agressões.

Um amigo da vítima contou aos policiais que eles estavam saindo de um bloco de carnaval, quando na Avenida Carlos Gomes foram surpreendidos pelo quarteto, que estava armado com um pedaço de madeira. A testemunha conseguiu fugir, mas a vítima caiu e foi agredida.

Após ouvirem as testemunhas e recolherem as características do grupo, a PM conseguiu localizá-lo. Questionados sobre a agressão, os quatro negaram que tivessem agredido a vítima. Entretanto, com a versão das testemunhas, os policiais deram voz de prisão aos três homens e ao menor voz de apreensão. Eles foram levados para a Central de Flagrantes da cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima perdeu sangue e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital de Pronto Socorro João Paulo II, onde segue internada. A PM foi informada ainda que a carteira com os documentos pessoais da vítima foi roubada.