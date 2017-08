Publicidade

Um jovem de 20 anos ficou ferido no rosto ao ser atingido por um disparo de arma de fogo, desferido por um homem que o chamou pelo nome na porta da casa dele, na noite da última terça-feira (8) em Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho.

O jovem foi socorrido até o Hospital Regional de Urgência e Emergência (Heuro), onde recebeu cuidados médicos.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz contou que ao sair de casa para atender o chamado na porta se deparou com um homem com um capuz na cabeça e com uma arma de fogo do tipo garrucha apontado para o rosto da vítima.

Ao ser surpreendido pela visita inesperada, o jovem deu uma tapa na arma. Ainda assim, o suspeito efetuou dois disparos e um deles atingiu o rosto da vítima. Após os disparos, o atirador fugiu do local em uma motocicleta, junto com um comparsa que o esperava no veículo.

O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminhou até o Heuro, onde recebeu cuidados médicos. À Polícia Militar (PM), a vítima disse que desconfia que o autor dos disparos seja um desafeto que a vítima deve uma quantia em dinheiro. Após a coleta dos dados, a guarnição da PM realizou buscas pela cidade, mas não localizou o suspeito.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que investiga o crime.