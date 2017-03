Um jovem de 23 anos foi detido com uma porção de maconha após uma abordagem da Polícia Militar (PM) durante a madrugada desta quarta-feira (1º), na BR Engenheiro Isaac Bennesby, em Guajará-Mirim (RO), a cerca de 330 quilômetros de Porto Velho.

De acordo com a PM, o suspeito estava junto com um colega de 18 anos, que também foi conduzido, e alegou que o entorpecente seria para consumo próprio em uma festa de carnaval que estava sendo realizada no município há quatro dias.

A abordagem aconteceu no Bairro 10 de Abril, por volta de 1h. Depois da revista pessoal e de terem encontrado a droga, os policiais deram voz de prisão aos dois suspeitos e ambos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil, com a maconha apreendida.

Segundo a Polícia Civil, o jovem de 18 anos não foi autuado, porque com ele não foi encontrado nada durante a abordagem. Já o outro suspeito foi liberado, mas responderá um Termo Circunstanciado (TC) de posse de entorpecentes, sendo intimado para prestar esclarecimentos ao delegado plantonista em outra data.