Publicidade

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de estupro na última quarta-feira (17), no Bairro Jardim das Oliveiras, em Pimenta Bueno (RO), município da Zona da Mata. À polícia, a jovem apontou como autor do crime um homem de 38 anos, monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica, que seria ‘amigo’ do marido dela. O suspeito foi preso, mas nega as acusações.

Aos policiais militares, a menor contou que o suspeito havia pulado o muro de sua residência e batido na porta. Acreditando ser seu marido, a vítima abriu o imóvel e o suspeito entrou na casa. Logo que entrou, já disse à garota que queria manter relações sexuais com ela. Como a jovem negou, ele a agarrou pelo pescoço e ordenou que ficasse quieta.



Conforme o relato registrado no boletim de ocorrência, após violentar a vítima, o homem a ameaçou dizendo que, se ela abrisse a boca e contasse para alguém, voltaria e acabaria com a vida dela.

A vítima relatou ainda que após o abuso não teve coragem de contar ao marido, pois ficou com vergonha, já que o autor do crime era amigo de seu esposo. Mas ao amanhecer, o homem percebeu que a esposa estava chorando e, ao questionar o motivo do desespero, ela contou o que havia ocorrido.

Os policiais conseguiram chegar ao suspeito após a vítima contar que ele era presidiário e que estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Com essas informações, os policiais foram até a casa do homem e o encontraram. Questionado sobre o crime, ele disse que era mentira, que tinha realmente ido até a casa da vítima, mas não havia praticado o estupro.

Em contato com o responsável pelo monitoramento, foi confirmado que o homem foi até a casa da vítima às 23h10 e permaneceu até as 23h40 e, posteriormente retornou para casa, que fica a aproximadamente 150 metros do local onde o crime havia sido praticado.

A Polícia Militar (PM) encaminhou o suspeito e a vítima para realizarem exames de corpo de delito no Hospital Municipal Ana Neta e, posteriormente, foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, onde a ocorrência foi registrada.