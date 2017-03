Publicidade



Aleilson Valdemir Santos da Silva, de 25 anos, foi morto da noite de domingo (26) com um tiro nas costas. Ele ainda foi levado ao Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu no momento em que ele chega em casa, na Rua Piracanjuba, Bairro Lagoa, Zona Leste de Porto Velho.

De acordo com relatos de familiares da vítima à Polícia Militar, Aleilson retornava da casa da sogra quando foi abordado por criminosos que estavam em um carro de cor vermelha. Armando, o passageiro ordenou que a vítima parasse, mas ela correu e o bandido atirou várias vezes e acabou atingido Aleilson nas costas. Ele ainda conseguiu chegar até casa onde mora falando para sua esposa fechar as portas, os suspeitos ficaram por alguns segundos na frente da casa do jovem e logo foram embora.

A esposa da vítima desesperada começou a gritar por socorro alegando que o marido estava baleado e um vizinho pegou a vítima colocou dentro do carro e o levou às pressas para o hospital. A vítima já chegou em estado grave, recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu no centro cirúrgico.

Os familiares contaram que Aleilson sofreu uma tentativa de roubo, mas a polícia acredita que o crime possa ter sido por acerto de contas. O registro foi feito na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Vida.

Fonte: rondoniagora