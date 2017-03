Publicidade



Um jovem de 25 anos foi preso após agredir a própria namorada de 15 anos na madrugada deste domingo (26), no Bairro JK-III, na Zona Leste de Porto Velho. A adolescente sofreu lesões no braço esquerdo e nas costas.

Conforme o registro policial, a vítima informou à Polícia Militar (PM) que o namorado de 25 anos, ao escutar o celular dela tocar, começou uma briga com ofensas e palavrões contra ela.

Logo em seguida, o homem a empurrou e deu vários puxões nos braços da vítima, vindo causar lesões no braço esquerdo e na costa. Depois de ser agredida, a adolescente acionou a PM. Com a chegada da guarnição e diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes da cidade.

Fonte: G1