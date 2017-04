Publicidade



m jovem de 22 anos foi preso e uma adolescente de 16 anos apreendida nesta quarta-feira (26), comercializando entorpecentes em um apartamento no bairro Santo Antônio em Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho. De acordo com a Polícia Militar (PM), no local foram encontrados mais de 20 quilos de maconha divididos em 19 tabletes e meio, uma balança de precisão, um celular e R$ 465 em dinheiro. O jovem é apenado do regime semiaberto e estava com tornozeleira eletrônica.