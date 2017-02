Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (17), em Porto Velho, pelo crime de receptação. Conforme registro policial, o suspeito estava com uma motocicleta roubada, mas não confirmou se sabia a origem do veículo. Ao ser preso, alegou apenas que tinha comprado a moto por R$ 300 de um homem desconhecido. O caso foi registrado na Central de Polícia.

De acordo com boletim de ocorrência, um denunciante anônimo ligou para a polícia dando conta de uma motocicleta que estava estacionada nas imediações da Rua Eurico Caruzo, no Bairro Aponiã, área Norte da capital. Segundo o informante, o veículo estava com restrição de roubo.

Uma guarnição da PM foi ao local e encontrou a moto, mas não havia ninguém com ela. Quando o rapaz se aproximou do veículo, foi abordado e questionado sobre a moto. De início ele negou a propriedade, mas acabou confirmando que havia a comprado por R$ 300,00. O suposto vendedor não foi identificado. A polícia também não informou quando a moto foi roubada.