Um jovem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas no Bairro Cristo Rei, na madrugada deste sábado (25), em Vilhena (RO), na região do Cone Sul. Após a prisão do suspeito, usuários de drogas afirmaram à Polícia Militar (PM) que adquiriam entorpecentes do rapaz. Na casa do jovem foram encontradas porções de pasta base, crack e maconha.

A Força Tática da PM abordou um veículo na Avenida Melvin Jones. No carro estavam o motorista de 17 anos, uma mulher de 21 anos com um bebê, o suspeito, e outro rapaz de 20 anos.

No veículo foi encontrada uma porção de maconha. Segundo a PM, o telefone do adolescente tocava insistentemente, mas ele não queria atender. Um policial atendeu a ligação, e a pessoa pedia por maconha e informou o endereço onde estava.

No local, um usuário de maconha de 31 anos disse que sempre compra drogas com o adolescente ou com o jovem de 22 anos. Depois disso, a Força Tática foi à casa do suspeito, no Bairro Jardim Primavera, e encontraram o proprietário do veículo onde estavam anteriormente.

O homem de 30 anos admitiu que emprestou o carro para o rapaz de 22 anos e o adolescente fazerem “um corre” e teria recebido duas pedras de pasta base em troca. Dentro da residência os policiais encontraram porções de pasta base de cocaína, crack e maconha.

Em outro endereço, que foi alugado pelo suspeito e pelo menor, os militares encontraram outro usuário de maconha e crack, de 21 anos, que aguardava a dupla para adquirir entorpecentes.

Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

O jovem de 22 anos contou que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade e foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo levado logo depois para a Casa de Detenção do município, onde deve aguardar julgamento. As outras pessoas foram liberadas.

