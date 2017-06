Publicidade

Um jovem de 19 anos morreu afogado enquanto tomava banho junto com outros amigos na tarde do último sábado (17) em um trecho do Rio Pirarara, localizado no perímetro urbano de Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após alguns minutos de buscas localizou o corpo já sem vida.

Ao G1, o cabo do Corpo de Bombeiros Marcelo Lopes, que trabalhou na ocorrência, revelou que testemunhas relataram que a vítima estava tomando banho em um trecho do Rio Pirarara junto com outros jovens, e desapareceu após saltar de uma ponte de aproximadamente 4 metros de altura.

"Quando chegamos ao endereço, o pessoal que estava no local nos informou que o rapaz tinha desparecido há uns 40 minutos e duas pessoas já haviam mergulhado na água em busca dele sem sucesso", revela.

Depois de alguns minutos de busca, o corpo do jovem foi localizado, já sem vida, próximo do local que havia mergulhado. Segundo Lopes, o corpo não apresentava ferimentos, indicando assim que o jovem morreu vítima de afogamento. “Após o mergulhador localizar o corpo, ele foi amarrado por uma corda e arrastado para a margem do rio, onde foi entregue para a equipe da Polícia Técnica”, explica.