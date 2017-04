Um jovem de 21 anos morreu, na tarde da última sexta-feira (31), ao colidir a moto que pilotava contra uma caminhonete que seguia na pista contrária da RO-383, entre Rolim de Moura (RO) e Santa Luzia do Oeste (RO), ambas na região da Zona da Mata.

Com a batida, a vítima foi arremessada no asfalto e morreu no local. O condutor da caminhonete teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital, onde recebeu cuidados médicos.