Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na última segunda-feira (27), em Porto Velho, por porte ilegal de arma. Ele também é suspeito de um assalto a uma residência que aconteceu na noite do último domingo (26), na zona rural da capital, onde as vítimas foram agredidas a chutes e coronhadas, segundo o registro policial.

O proprietário da casa, um homem de 58 anos, contou à polícia que foi torturado com alicate e agredido com coronhadas na cabeça, vindo a sofrer corte no couro cabeludo.

O suspeito do roubo, segundo a polícia, foi localizado por acaso na segunda, no Bairro Ulisses Guimarães. Com ele, a PM apreendeu uma espingarda calibre 16, arma que, de acordo com as vítimas, foi utilizada nas agressões durante o assalto.

As vítimas reconheceram ainda um boné que o rapaz estava usando quando foi preso. O celular de uma das vítimas também foi apreendido com o suspeito.

Segundo boletim de ocorrência, uma equipe da PM fazia patrulha pelo Bairro Ulisses Guimarães quando um grupo de rapazes correu ao perceber a aproximação da viatura.

Os policiais entraram na casa onde os jovens estavam e encontraram uma espingarda. O suspeito foi detido logo em seguida, em uma residência vizinha ao local onde a arma foi encontrada.

No domingo, por volta das 21h, a polícia registrou uma ocorrência de roubo à residência, em uma área rural. De acordo com os militares, as características de um dos ladrões, descritas pelas vítimas, eram compatíveis com as do rapaz.

O suspeito foi levado ao local onde aconteceu o roubo e foi reconhecido. Segundo as vítimas disseram aos PMs, ele é o autor do roubo e das agressões. A espingarda apreendida teria sido utilizada pelo suspeito durante o crime.

Segundo as vítimas, no assalto, o jovem estava com outros suspeitos que o ajudaram. O rapaz teria usado a espingarda para desferir uma coronhada na cabeça do dono da casa e teria ameaçado matá-lo. Com um alicate de jardineiro, o jovem ainda apertou os dedos das mãos do homem, dizendo que iria cortá-los. Fonte: G1