Na manhã de hoje (14), o Portal Espigão esteve no gabinete do Juiz de Direito de Espigão do Oeste, o Dr. Wanderley José Cardoso que falou sobre o recadastramento biométrico que acontece no município.

De uma simples matrícula na faculdade até o bloqueio de uma conta bancária, são vários os problemas que podem acontecer com quem não estiver com seu título eleitoral em dias.

Publicidade

Acompanhe a entrevista e saiba em detalhes tudo sobre o recadastramento biométrico.



Dr. Wanderley fala sobre o recadastramento… por portalespigao