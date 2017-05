Publicidade



A Justiça de Rondônia, condenou o ex-vereador Décio Lagares sua esposa, Nadja F. de Araújo e o seu ex-chefe de gabinete Fernando Ivo Ribeiro, por juntos terem causado um dano ao erário na monta de R$ 790,41.

Segundo consta na denúncia do MP, os três agentes usaram o telefone que ficava na responsabilidade de Décio Lagares, para efetuar ligações para parentes e amigos, onde restou comprovado o desvio de finalidade.

O Ministério Público fez a denúncia que o ex-vereador enquanto Presidente da Câmara usava o carro público indevidamente para transportar exames médicos para pacientes de Espigão do Oeste. Na época a viatura da Câmara Municipal se envolveu em um acidente na cidade de Cacoal.

Os vereadores na época, Darci Kischener, Paraíba, Aluízio Lara, Sebastião Rodrigues e a vereadora Cleane Rodrigues, encaminharam documento ao Ministério Público aonde relatavam o uso irregular do veículo oficial da Câmara pelo Presidente.

Na sentença o juiz relata o seguinte:

“Tais atos caracterizam flagrante desvio de finalidade.

Não compete ao Poder Legislativo prestar serviços de transporte, mesmo que a título de “carona”. A execução de serviços públicos, tais como transporte e saúde, são atribuições do Poder Executivo e não da Câmara de Vereadores.

Por mais nobres que sejam os motivos causadores de indevida utilização dos veículos não cabe ao Poder Legislativo, ou a seus membros, disponibilizar veículos destinados ao transporte de seu pessoal para o transporte de particulares, estranhos aos quadros funcionais da Câmara Municipal.

Não há provas concretas de que as viagens eram realizadas com fins exclusivos de terceiros, depreendendo-se que na maioria das vezes eram aproveitadas viagens que já seriam realizadas para satisfação de interesse de Câmara, como na ocasião do dia do acidente, em que o objetivo principal da locomoção foi a realização de uma cotação para aquisição de aparelhagem de som.

Não obstante, mesmo que as viagens tivessem por cunho principal atividade de interesse na Câmara, é certo que a concessão de “caronas” foge à finalidade do Poder Legislativo.

Enfatizo que não há irregularidade no simples fato do chefe de gabinete ter conduzido o veículo, pois como narrados por várias testemunhas, referido funcionário estava autorizado, por meio de Portaria, a exercer a função de motorista, diante da ausência de funcionário específico para tal mister. A irregularidade reside no desvio de finalidade do bem. Além disso, o acidente em si não causou prejuízo ao erário, pois todas as despesas foram suportadas pelo condutor, Fernando.

Com relação à subsunção dos atos irregulares a uma das hipóteses previstas na Lei 8.429/92, entendo não ser possível o enquadramento na conduta descrita o art. 9º, XII da Lei 8.429/1992 (que importem enriquecimento ilícito), pois não restou caracterizada a vantagem patrimonial exigida para a caracterização de tal ato. Para que se possa considerar o ato como causador de enriquecimento ilícito é preciso que o agente tenha enriquecido às custas do erário. Ou seja, deve haver um acúmulo patrimonial conquistado de forma ilegal pelo agente público. Essa não foi, em definitivo, a hipótese dos autos, posto que, apesar de os requeridos terem utilizado ou permitido que o veículo da Câmara fosse utilizado em proveito particular, não há indicação de que tais condutas tenham elevado de forma considerável o patrimônio de qualquer um deles.”