Publicidade





O pioneirismo do Tribunal de Justiça na utilização de ferramentas tecnológicas teve mais um episódio nesta terça-feira, dia 14 de março, quando para garantir o direito de sustentação oral a um advogado de outro estado, foi utilizado o whatssapp durante a sessão da 2º Câmara Cível. A sustentação foi feita por meio de imagens e áudio, conforme permite o aplicativo.

Diante de um problema técnico no sistema do TJRO, verificado de última hora, o qual inviabilizaria o julgamento do processo, causando o seu adiamento, o relator, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, propôs ao advogado. Miguel Ângelo Folador, utilizarem whatsapp para fazerem a sustentação oral por este meio de comunicação. Aceito pelo advogado, “Colocamos o telefone que é de um bom tamanho, ao alcance da visão de todos e próximo ao microfone para que o sistema da sala de audiências amplificasse o som a fim de que todos pudessem acompanhar a sustentação”, explicou o desembargador.

Para o Desembargador Marcos Alaor, “a tecnologia está ai para nos servir e basta um pouco de boa vontade de todos para que as coisas funcionem, motivo pelo qual agradeço a colaboração do Dr Miguel Ângelo nesta experiência”, acrescentou o relator.

Em 13 abril de 2016, a mesma Câmara Cível utilizou a ferramenta de videoconferência para a primeira sustentação oral pela internet, prática que vem sendo adotada desde então nas duas câmaras cíveis do TJRO, sempre que é requisitado pelos advogados de fora.

Dessa vez, o problema momentâneo de conexão permitiu a utilização do aplicativo de videoconferência disponibilizado pelo whatsapp, como plano “B”, garantindo a prerrogativa do advogado em sustentar oralmente suas razões no julgamento da causa sem retardo na prestação jurisdicional.

Fonte: TJ RO