Laerte Gomes entregou emenda de R$ 200 mil, para nova subestação do Hospital Municipal de Espigão do Oeste

O Deputado Estadual Laerte Gomes, esteve visitando Espigão do Oeste, na manhã de hoje (27), e entregou o convênio de R$ 200 mil, fruto de uma emenda parlamentar que ele destino para o município no começo do ano (veja aqui), que irá beneficiar os pacientes e funcionários do Hospital Municipal.

Com o valor, será instalada uma nova subestação de energia no local e assim será possível a instalação de novos aparelhos e também a climatização do HPS.

A subestação atual é de 1990, e deste então vários aparelhos foram comprados e estão funcionando no Hospital, a gestão passada teria feito aquisição de aparelhos de ar-condicionado, contudo não foi possível instalar, uma vez que a subestação não suportaria a quantidade de aparelhos.

Veja o vídeo da entrevista com o deputado Laerte e o Prefeito Nilton Caetano.

Convênio de R$ 200 mil é entregue pelo dep. Laerte Gomes para nova subestação no Hospital Municipal from Portal Espigão on Vimeo.