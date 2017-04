Lava Jato: Raupp, Cassol e um ex-secretário do Governo de Rondônia aparecem na lista de Fachin

O que ele diz: “Afirma que recebeu com tranquilidade a sua citação na lista do ministro Fachin publicada no dia de hoje, baseada em declarações de delatores que no desespero falam e ninguém pode impedir. Este será o momento que o senador terá para provar que as doações legais destinadas ao Partido foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral.”

Ivo Cassol (PP-RO), senador