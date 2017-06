Publicidade

O deputado Léo Moraes (PTB) reuniu-se há duas semanas com o secretário de Estado da Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel Lioberto Caetano Ubirajara, a quem pediu em nome de dezenas de concursados aprovados, a prorrogação do último concurso da Polícia civil.

“Viemos fazer o pleito ao secretário porque tem muita gente preocupada. Temos que garantir a segurança da prorrogação e a gente consiga fazer o planejamento para enfim iniciar a academia, empossar e colocar essas pessoas nas ruas”, disse o deputado na reunião que teve com o secretário, no gabinete da Sesdec.

O parlamentar lembrou que desde o primeiro dia de mandato tem lutado incansavelmente em prol dos concursados aprovados nas mais diversas áreas da administração pública.

O secretário Lioberto reconheceu a importância dos agentes de segurança e o quadro deficitário atual nos quadros do Estado e que a Secretaria de Estado Planejamento tem analisado essa prorrogação. De acordo com o secretário, Rondônia está passando por uma organização em suas contas, em virtude das dificuldades econômicas que o País atravessa, mas acredita que é possível garantir a prorrogação da validade dos concursos para não frustrar a expectativas dos aprovados.

Após o empenho do deputado, o Governo do Estado confirmou a prorrogação do concurso público, garantindo a convocação dos aprovados no último concurso. “Agora é oficial! O Governo cumpriu sua parte, pois sabe da necessidade de efetivo na segurança pública estadual. Agradeço a consideração do coronel Caetano e sua equipe, além do governador que demonstraram seriedade e compromisso com a situação desses candidatos. Mais um passo foi dado, essa é mais uma vitória alcançada”, comemorou o deputado após ser comunicado da decisão do Executivo.

“Sabemos que a insegurança é muito grande e assola todo nosso país, inclusive nosso amado estado. Há muito tempo venho brigando pela posse dos concursados aprovados. Estou sempre à disposição para que juntos possamos melhorar o serviço de segurança pública à população”, finalizou o deputado.