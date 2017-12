Léo Moraes homenageia jogador rondoniense que foi destaque no Campeonato Japonês

Na última sexta-feira, o Deputado Estadual Léo Moraes presidiu uma sessão solene na Assembleia Legislativa para homenagear o jogador rondoniense Elson Ferreira Souza, conhecido como Elsinho, com Medalha do Mérito Legislativo. O portovelhense conquistou os gramados no Japão e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Japonês pelo Kawasaki Frontale.

“São exemplos como do Elsinho que me fazem investir no esporte. O jovem começou a jogar ainda na adolescência e alçou vôos altos e isso é só o começo para ele. Por isso a importância, por exemplo, do Programa Bolsa Atleta, do qual sou relator, com objetivo de garantir recursos aos desportistas em plena atividade e não possuem patrocínio. Esse é o tipo de incentivo que queremos dar paras nossa juventude.” Explicou deputado.

Elsinho iniciou a carreira aos 17 anos jogando no Genus e no Vilhena em Rondônia. Depois representou o Grêmio de Maringá, Remo, CRB e Figueirense. E desde 2015 vive no Japão.

Emocionado, o jogador agradeceu a homenagem do parlamentar e destacou que nunca havia recebido uma honraria. Na oportunidade, Elsinho falou do apoio incondicional da família e enfatizou que vai continuar a se dedicar na carreira para ajudar outros jovens.

“Ficamos felizes com conquistas como essa. É o nome do nosso estado sendo levado, de forma positiva, para outras nações. E Elsinho conquistou o topo e não se esqueceu de suas origens, ergueu a bandeira de Rondônia do outro lado do mundo e com isso mostrou humildade e coragem. Vou lutar para que nossos atletas rondonienses sejam destaque e referência em diversas modalidades esportivas.” Concluiu deputado.

