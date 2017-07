Publicidade

Neste sábado (29) o Deputado Estadual Léo Moraes visitou Espigão do Oeste e participou do Doutor Sociedade na Mega 96,9 FM, o programa vai ao ar todos os sábados das 12h às 13h, com apresentação de Marco Kobayashi e Roney Ribeiro.

No programa o deputado falou de sua vida política, e de ações que vem desempenhando no legislativo estadual. Acompanhe tudo que aconteceu no programa assistindo o vídeo abaixo.