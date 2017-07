Reunidas em Porto Velho, lideranças do PMDB reafirmaram, na manhã desta segunda-feira (3), o apoio ao nome do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), como o pré-candidato do partido ao Governo. Também ficou definida a realização de um grande encontro em outubro próximo, para lançar a pré-candidatura do deputado à sucessão estadual.

“Quero reafirmar o meu propósito, a minha disposição em disputar o Governo e por isso vim ao PMDB, partido que tem uma militância forte, uma liderança consolidada no Estado e que tem trabalho prestado a Rondônia”, disse Maurão.

O governador Confúcio Moura, o senador Valdir Raupp, os deputados federais Marinha Raupp e Lúcio Mosquini, os deputados estaduais Jean Oliveira, Só Na Bença, José Lebrão e Edson Martins, o presidente estadual do PMDB, Tomás Correia, o chefe da Casa Civil, Emerson Castro, prefeitos e demais lideranças peemedebistas participaram do encontro.

“Uma campanha ao Governo não se faz sozinho e precisa ser construída com muito diálogo, com os pés no chão e mostrando a disposição em apresentar as propostas. Maurão reúne experiência política, está com muita vontade de disputar a majoritária e é fundamental que ele tenha o apoio, o amparo e a militância do PMDB nas ruas”, destacou Confúcio.

Raupp ratificou o seu apoio ao nome de Maurão e disse que, além de mobilizar a militância e lideranças peemedebistas, já é preciso ir trabalhando previamente um arco de alianças. “Temos que ter um discurso único, forte e coeso. Isso nos fortalece para buscarmos alianças com outros partidos. Mas, é preciso percorrer os municípios e conhecer de perto as demandas, consolidando a nossa posição e o nosso pré-candidato”, afirmou.

Marinha fez um discurso onde pontuou que uma candidatura se constrói primeiro dentro do partido, depois com a população em geral. “Quando veio ao PMDB, Maurão deixou definidas as suas pretensões em sair candidato ao Governo. Ele se coloca à disposição do partido e estamos saindo do encontro fortalecidos e com a decisão de que Maurão é o nosso pré-candidato. Temos que ter paixão e caminhar juntos”, completou.

Encontro

Para acabar de vez com especulações, espalhadas por eventuais adversários, sobre a definição do PMDB em torno do nome de Maurão de Carvalho ao Governo, o partido decidiu que irá realizar em outubro próximo um grande encontro para lançar a sua pré-candidatura.

“Não vai ter prévias partidárias, pois Maurão é o nome único, de consenso do PMDB ao Governo. Por isso, em outubro vamos fazer o lançamento oficial do seu nome como pré-candidato à sucessão de Confúcio Moura”, anunciou Tomás Correia.

Prefeitos querem Maurão

Vários prefeitos do PMDB participaram da reunião e mostraram entusiasmo com o nome de Maurão de Carvalho ao Governo. “Pode contar com meu apoio, com a nossa militância. Como gestor, não vou envergonhar o partido e estou à disposição para trabalhar o nome de Maurão de Carvalho como nosso pré-candidato ao Governo”, disse Thiago Flores, prefeito de Ariquemes.

A mais votada prefeita de Rondônia, Gislaine Lebrinha, de São Francisco do Guaporé, ressaltou que Maurão reúne experiência política, pois já está em seu sexto mandato consecutivo, sendo cinco de deputado estadual e mais um de prefeito, em Ministro Andreazza.

“Como presidente da Assembleia, Maurão tem conduzido os trabalhos com diálogo e responsabilidade, sendo fundamental para oferecer a sustentação institucional que o Governo precisa. Com essa capacidade de dialogar e essa disposição em dar continuidade a um modelo de governança que tem dado resultados, o Estado só tem a ganhar com Maurão de Carvalho”, acrescentou.

Glaucione Rodrigues, prefeita de Cacoal, testemunhou o trabalho que a prefeitura vem realizando, com o apoio decisivo de Maurão de Carvalho. “Ele conhece os municípios e sabe as dificuldades, pois já foi prefeito. Agora, com essa disposição em encarar um desafio ainda maior, é o momento de darmos as mãos e somarmos esforços para apoiá-lo”, completou.

O presidente da Associação Rondoniense de Municípios (Arom), Jurandir Oliveira, defendeu que o nome de Maurão já deve ser levado ás bases do partido, desde já, como o pré-candidato de consenso do PMDB. “Não temos concorrência interna, pois sabemos da capacidade e da disposição de Maurão em disputar o Governo. Conte com o nosso apoio nessa empreitada”, afirmou.