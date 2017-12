Locomotiva restaurada fará parte do Memorial Rondônia, construído no Novo Espaço Alternativo

A partir das 18h de hoje (13), os tapumes que protegem a locomotiva restaurada que ficará permanente no Memorial Rondônia, no Novo Espaço Alternativo, serão retirados. A exposição da locomotiva antes da inauguração de toda obra é uma forma de evitar a depredação. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), há ocorrência de pessoas que estão pulando os tapumes para chegar até a peça histórica.

A restauração da locomotiva foi executada pelo DER, a partir de um tubo, ou seja, uma caldeira e um tender de uma locomotiva antiga, fabricada pela Baldwin Locomotive Works, no ano de 1913 e atualmente pertencente ao acervo histórico tombado pelo estado de Rondônia. As peças originais foram retiradas do km 10 da estrada de Santo Antônio e do km 22 da Rodovia 364, próximo ao distrito de Abunã, com a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do Ministério Público de Rondônia e da Secretaria Estadual de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude (Sejucel).

O Plano de Recuperação das peças pertencentes ao patrimônio histórico foi elaborado e executado sob a responsabilidade do engenheiro Célio Cordeiro de Assunção. No local onde a locomotiva ficará exposta foi realizado todo o trabalho de restauração usando chapas de aço galvanizadas, tubos de aço, chapas antiderrapantes para revestimento do piso e bronze para a confecção do apito.

Para fazer a restauração da locomotiva, a equipe do DER construiu no local uma linha férrea, instalou os mecanismos e aparelhos de comandos, construiu uma nova cabine e toda a parte frontal do trem. O DER fez ainda toda a parte elétrica na locomotiva, garantindo uma boa iluminação para as visitas noturnas.

O local conta com câmeras de segurança para o monitoramento das áreas do Novo Espaço Alternativo.

