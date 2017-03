Publicidade



A Santo Antônio Energia, responsável pela operação da Hidrelétrica Santo Antônio, localizada no rio Madeira, em Porto Velho – RO, apresentou crescimento de 74% no EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2016, em comparação ao do ano anterior. O aumento foi de R$ 633,7 milhões, o que reflete a boa performance financeira da companhia no ano passado, quando o EBITDA atingiu R$ 1,487 bilhão. Em 2015, o mesmo indicador alcançou a marca dos R$ 854 milhões.

A melhora no EBITDA é reflexo dos seguintes fatores: aumento de R$ 198 milhões na Receita Líquida de Venda de Energia, redução de R$ 432 milhões nos custos operacionais, impactados principalmente pela redução do FID (Fator de Disponibilidade), do GSF (sigla do déficit hidrológico) e do PLD (preço de liquidação das diferenças, conhecido como preço da energia spot).

“Em 2016, a Companhia conseguiu gerar caixa suficiente para honrar todos os seus compromissos”, ressalta Luiz Pereira, diretor de relac?o?es com investidores da Santo Antônio Energia. “O EBITDA é um indicador fundamental para demonstrar a capacidade financeira da empresa, e no ano passado conseguimos um excelente resultado.”

Lucro líquido

A Santo Antônio Energia apresentou prejuízo de R$ 484 milhões em 2016. Em comparação com o ano anterior, a Companhia obteve um lucro líquido de R$ 34 milhões, em razão, principalmente, do reconhecimento do Imposto de Renda Diferido no valor de R$ 608 milhões. Expurgando o efeito do reconhecimento do Imposto Diferido de 2015, o resultado de 2016 apresentou uma melhora de R$ 90 milhões, quando comparado a 2015.

Apesar de o capital circulante líquido (CCL) indicado no balanço ser de R$ 890 milhões negativos, a Companhia conta com alguns recursos disponíveis para equalizar esse indicador, como a reversão do passivo relacionado à contingência regulatória do FID no valor de R$ 552 milhões, tendo em vista a decisão favorável da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além disso, conta com a liberação parcial de recursos da conta reserva do serviço da dívida no BNDES, que possui saldo de R$ 317 milhões, e geração operacional de caixa, baseada nas projeções de resultado e de fluxos para os próximos 12 meses.

Em dezembro de 2016, a implantação da hidrelétrica foi concluída, depois de oito anos de construção, atingindo a geração plena com 50 turbinas, sendo 44 gerando energia para o SIN – Sistema Interligado Nacional, e seis com produção exclusiva para o sistema regional Rondônia-Acre. Também no ano passado, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) classificou a Hidrelétrica Santo Antônio como quarta maior geradora hídrica do país.

A Hidrelétrica Santo Antônio foi implementada como um “project finance”, em que o resultado nos primeiros anos de operação é fortemente impactado pelas despesas financeiras, que serão reduzidas ao longo dos anos depois da amortização gradual dos financiamentos.

Fonte: diariodaamazonia