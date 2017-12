Mais de 1.500 pessoas se inscreveram para ser voluntárias nas Unidades Integradas de Segurança Pública de Rondônia

Mais de 1.500 pessoas estão inscritas no processo seletivo de voluntários para trabalhos administrativos em 11 Unidades Integradas de Segurança Pública (Unisp) do estado. O número de candidatos superou a expectativa da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

O Projeto Voluntariar, desenvolvido pela Sesdec, é resultado de uma proposta do governador Confúcio Moura, que vê na iniciativa possibilidades para integrar a juventude que busca uma atividade laboral, além de envolver a população na gestão pública para que conheçam mais e melhor a administração do estado.

“Esta participação demonstra o quanto a população quer ser participativa no processo de segurança pública”, avalia o coronel Lioberto Caetano, secretário da Sesdec.

Os candidatos a voluntários nas Unisps puderam optar para prestar serviço nas áreas de serviços gerais, técnico em informática, técnico em administração, psicologia, assistência social e nutricionismo.

Conforme o edital do processo seletivo, divulgado em outubro deste ano, Porto Velho, como tem três Unisps, ficará com mais voluntários, 22 no total.

Também são contemplados com o serviço voluntário os municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Colorado D’Oeste, Cujubim, Espigão do Oeste, Ouro Preto D’Oeste, Machadinho D’Oeste, Nova Brasilândia, Rolim de Moura e Vilhena.

O ouvidor da Sesdec Leandro Ragnini Picoreli explica que os voluntários prestarão serviço nos municípios que escolheram. A etapa final da seleção será uma entrevista.

Cada voluntário prestará serviço no tempo que se propôs na inscrição e receberá R$ 35 por cada jornada diária. As atividades poderão ser realizadas durante um ano e podem ser prorrogadas por mais um. Legalmente, o valor é definido como “ressarcimento”, pois custeia basicamente os gastos feitos com transporte e alimentação do voluntário.

“Foi necessário fazer ajustes na legislação para dar mais deixar bem clara a natureza do voluntariado”, diz Picoreli.

As inscrições foram encerradas no dia 27 de novembro. A documentação apresentada pelos candidatos está sendo avaliada para que sejam atribuídas pontuações aos concorrentes, conforme qualificação atestada nos documentos.

O resultado final será anunciado o dia 29 deste mês. Uma vez concluído todo o processo seletivo, a previsão é de que o serviço inicie nas Unisps no início de fevereiro.

Segundo o ouvidor da Sesdec, é perceptível, pelas informações prestadas pelos candidatos no ato da inscrição, que os concorrentes são jovens em busca de experiência profissional ou aposentados dispostos a aplicar seu conhecimento em uma atividade que lhes dê satisfação. “Em comum, todos querem se sentir integrados em uma ação positiva para a sociedade”, concluiu.

MAIS SEGURANÇA

O Projeto Voluntariar é mais um dos que Sesdec desenvolve no estado para difundir um novo conceito de segurança pública. Todos estão relacionados ao Programa Rondônia Mais Segura, que, ao contrário do modelo atual, envolve toda a sociedade.

Neste conceito, o voluntário é um ente que se sente comprometido com a segurança pública e oferece sua contribuição.

Para o secretário Lioberto Caetano, o envolvimento de toda a sociedade no processo está cada vez mais explícito e os resultados começam a aparecer. Ele diz que, além da economia estável e positiva, a segurança pública é outro produto que Rondônia tem a apresentar como caso de sucesso.

Caetano lembra que os candidatos ao voluntariado não são movidos pelo dinheiro, mas por um compromisso com o bem de todos, algo que ele conheceu com profundidade quando morou no Japão, durante um curso. “E esta cultura começa a se espalhar no nosso estado”, diz ele, otimista com as perspectivas apresentadas pelo Projeto Voluntariar.

