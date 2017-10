Mais de 30 médicos especialistas são disponibilizados para a terceira edição do POC Itinerante em Ji-Paraná

Com a previsão de realizar, em média, dois mil atendimentos médicos especializados, o governo estadual promoverá a partir desta sexta-feira (27) até o próximo domingo (29), em Ji-Paraná, a terceira edição da POC Itinerante, projeto que tem por objetivo descentralizar a assistência médica especializada levando os profissionais de saúde até os municípios com vistas a evitar a transferência dos pacientes com consultas marcadas para Porto Velho e inibir a fila de espera.

Pelo menos 13 municípios serão contemplados com a ação, conforme explicou a coordenadora de Regulação da POC, Caris Regina, destacando que como contrapartida o serviço oferecido pelo estado ainda gera custo benefício às prefeituras com a economia de gasolina, pneus e outras peças dos veículos utilizados para o transporte dos pacientes, geralmente ambulâncias ou micro-ônibus; e diárias para a equipe encarregada.

A coordenadora informou que o acolhimento aos pacientes será feito a partir das 5h, na Escola Estadual Jovem Gonçalves Vilela; às 7h30 será iniciado o atendimento da primeira turma; e às 13h da segunda equipe. Ao todo são 35 médicos especialistas disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). “Vale lembrar que esses pacientes já estão na fila de espera, e serão atendidos conforme a ordem cronológica”, observou Caris.

Os pacientes serão atendidos por especialistas em alergologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, dermatologia, hanseníase, endocrinologia, (para idoso e obesidade), geriatria, ginecologia, infectologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, urologia, ultrassom, espirometria, eletrocardiograma e programa de obesidade.

O atendimento envolve toda a região Central do estado, que inclui, além de Ji-Paraná, os municípios de Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Teixeirópolis, Urupá, Alvorada do Oeste, Vale do Anari, Theobroma, Castanheiras, Mirante da Serra, Nova União e Vale do Paraíso.

A primeira edição do POC Itinerante aconteceu em agosto deste ano, em Machadinho do Oeste; e a segunda em Ariquemes, no mês de setembro. Até o fim do ano novos municípios deverão ser contemplados, conforme adiantou Caris Regina, também seguindo ordem cronológica.

Ela reforçou que se trata de uma iniciativa do governo, que disponibiliza toda estrutura, sem contrapartida de outras instituições, em apoio aos municípios que são responsáveis pela atenção básica em saúde e pela transferência dos pacientes para a capital quando se trata de assistência especializada ou de alta complexidade.