Em solenidade nesta quinta-feira (2), em Cacoal, foram entregues mais de 30 mil mudas de café clonal aos produtores. No total serão mais de três milhões de mudas que o governo estadual destinará aos produtores rurais rondonienses. Até outubro, está prevista a entrega de mais de 190 mil mudas, somente em Cacoal. Esta é mais uma ação do programa estadualde revitalização da lavoura cafeeira, que tem por objetivo fortalecer o setor produtivo a partir da agricultura familiar.

“A entrega dessas mudas é de extrema importância. Quando surgiu a Câmara Setorial do Café, esse foi um pedido feito ao governo para incentivar o plantio em Rondônia, alavancando a produção. O governador Confúcio Moura autorizou de imediato a aquisição das mudas que são genuinamente rondonienses, adquiridas nos viveiros do estado”, disse o presidente da Câmara Setorial do Café, Ezequiel Braz da Silva Neto.

Segundo ele, apenas na região de Cacoal existem 30 mil famílias envolvidas com a produção de café. Os produtores que receberão as mudas do clonal se cadastraram junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Cada um tem direito a adquirir até 2.500 mudas.

“Temos cadastrados, para receber as mudas, 157 produtores. Hoje nós estamos atendendo a 20 produtores, mas até outubro todos serão atendidos. O produtor está recebendo uma muda a custo zero, e isso traz muitos benefícios. O que ele vai economizar na aquisição de mudas poderá investir em sua propriedade, beneficiando ainda mais a sua produção”, explicou o secretário municipal de agricultura de Cacoal, Donizete Sousa Silva.

Durante a entrega, os produtores rurais se mostraram satisfeitos com a iniciativa do governo de Rondônia e animados com os investimentos.

“Estamos muito contentes. Eu, minha esposa e nosso casal de filhos, vivemos disso. Trabalhamos em um regime de agricultura familiar mesmo, todo mundo junto”, destacou Gilmar Felberg, morador da Linha 14, completando que sua produção ainda não é grande. “Tenho 2.600 covas para o plantio deste ano. Estou levando comigo duas mil mudas e todas elas já têm o seu lugarzinho. O que o governo está fazendo aqui hoje é um investimento na agricultura. Todo pé de café plantado em Cacoal gera renda para o município, e isso é muito bom. Essas mudas vão ajudar muito a minha família, pois você plantar duas mil covas de café você tem certeza que vai ter uma colheita de 60 ou 70 sacas de café em menos de um hectare de terra”.

Para o secretário regional de Governo, Charles Pereira, a entrega das mudas mostra o comprometimento do governador Confúcio Moura com a agricultura familiar e com o café, um símbolo da cidade de Cacoal. “Este é um acontecimento especial em nosso município, pois a entrega dessas mudas representa a chance de Cacoal voltar a ser o maior produtor de café em Rondônia, fazendo jus ao título de Capital do Café. Os produtores estão muito satisfeitos com este incentivo por parte do governo, e isso nos deixa felizes”, afirmou.