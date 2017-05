Mais de 35 mil pessoas realizam prova no próximo sábado (6) a partir das 16h e domingo (7) a partir das 9h e 15h na disputa por uma das 1.143 vagas de níveis fundamental, médio e superior, abertas pelo governo de Rondônia para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). A coordenação alerta que os portões serão abertos com uma hora de antecedência.

O concurso tem como objetivo atender às unidades estaduais de saúde localizadas em Porto Velho (e distrito de Extrema), Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Ariquemes e Guajará-Mirim. A distribuição respeita o programa de descentralização do atendimento implantado pelo governo estadual.





De acordo com o edital do concurso, as provas serão realizadas nas seis cidades para onde são ofertadas vagas. Para os candidatos sabatistas – que por orientação religiosa guardam o sábado – as provas serão realizadas após as 18h.

O concurso abre vagas para diversas áreas: administração hospitalar, agente em atividades administrativas, assistente social, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, enfermeiro especialista em enfermagem do trabalho, enfermeiro especialista em hemodinâmica, enfermeiro especialista em nefrologia, engenheiro civil, engenheiro em segurança do trabalho, nutricionista, operador de serviços portuários, entre outras funções distintas.

Para a área médica, estão sendo abertas vagas para anestesista, broncoscopista, cardiologista, cardiopediatra, cardiopediatra – ecocardiograma -, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião oncológico, cirurgião pediátrico, cirurgião cardiovascular, endocrinologista, geriatria, ginecologista, entre outras especialidades consideradas de alta complexidade.

Os salários variam entre R$ 717,79 para nível fundamental a R$ 9.028,76 para nível superior. Pelo edital, a carga horária, em virtude da função exercida pode chegar a 40 horas semanais.

CRESCIMENTO

Segundo o secretário Williames Pimentel, Rondônia está na contramão da maioria dos estados, onde o Sistema Único de Saúde (SUS) encolheu. A abertura de mais um concurso público para o setor comprova os números positivos – em nível nacional – demonstrados em todas pesquisas.

Pimentel citou amplo estudo realizado pelo Ministério da Saúde e publicado pela GloboNews, onde Rondônia aparece como o único estado que registrou crescimento de 32% na oferta de novos leitos, no período de oito anos. No total, segundo dados do MS, 853 novos leitos foram abertos pelo governo de Rondônia.

O concurso público exige prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para os candidatos a todos os cargos. Haverá também avaliação de títulos de caráter classificatório para todos os candidatos aos cargos de nível superior. Os aprovados na parte teórica passarão por avaliação médica admissional de caráter eliminatório, checagem de pré-requisitos e comprovação de documentos de caráter eliminatório.