Mais de 500 alunos se formam em Cacoal no programa educacional Trânsito Seguro

AAtravés da parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Cacoal (Semttran), 525 alunos das escolas estaduais e municipais de Cacoal se formaram nesta quinta-feira (9) no Programa Educacional Trânsito Seguro (PETS), que é oferecido às crianças do 5º ano do ensino fundamental.

Dividido em 10 lições, o programa oferece material didático, aulas expositivas, vídeos e atividades extraclasse. “Os alunos recebem instruções e realizam uma serie de atividades relacionados ao trânsito. Eles têm por dever, levar o conhecimento adquirido dentro do programa até os seus familiares, eles se tornam multiplicadores das lições aprendidas no PETS. As lições são voltadas principalmente para a circulação, conduta, socialização e a cidadania, bem como questões ambientais e o autocuidado para a preservação da vida”, explicou o secretário municipal de Trânsito, coronel Paulo Sityá.

Em sua fala, a coordenadora regional de Educação de Cacoal, Marlene Ceconi, parabenizou a iniciativa dos órgãos de trânsito e cobrou que outras pastas desenvolvam atividades em parceria com a Educação. “Os resultados do PETS são bastante gratificantes e isso pode ser comprovado na alegria estampada nos rostos dessas crianças que estão aqui hoje recebendo seus certificados. Nossos alunos são o futuro, por isso outras secretarias, de outras áreas deveriam desenvolver esse tipo de atividade, junto com as nossas crianças”, destacou.

Ao todo, nove escolas de Cacoal, entre municipais e estaduais, participaram da formação. As ações educativas têm como objetivo principal fazer com que a criança já veja o trânsito de uma forma mais séria e aja de maneira mais cuidadosa. O PETS está em consonância com a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020, na qual governos de todo o mundo se comprometeram a tomar medidas para prevenir os acidentes de trânsito, que matam cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano.