Mais de mil famílias vão ser beneficiadas pelo Programa Estadual de Regularização Fundiária Urbana Título Já, em Urupá

“Será a realização de um sonho regularizar a documentação do meu lote”, disse o operador de máquinas José Carlos Evangelista dos Santos, de 56 anos, pai de três filhos, moradord o bairro Alto Alegre, durante a solenidade de lançamento do Programa Título Já, que aconteceu na manhã desta terça-feira (12), no salão paroquial da Igreja São João Batista, em Urupá.

Carlos Evangelista disse que irá a prefeitura de Urupá para dar entrada com as documentações exigidas pelo programa e assim que receber o título definitivo do seu lote, ele vai financiar sua casa no banco para comprar uma outra casa para seu filho. “Quem vai pagar as parcelas do financiamento será o meu filho mais velho, mas qualquer coisa eu darei uma forcinha também”, enfatizou o senhor Evangelista.

Uma das primeiras a receber a senha de atendimento para ser cadastrada na prefeitura e dar andamento no processo de regularização do seu lote foi a aposentada Aline Maria de Paulo, de 67 anos, moradora há mais de 40 anos no bairro Novo Horizonte, que disse que a intenção dela será regularizar o lote que está em nome do seu esposo, o também aposentado Gumercindo P. de Paula.

O prefeito de Urupá, Celio Lang, agradeceu o empenho do Governo de Rondônia e do deputado estadual, Marcelino Tenório (PRP), que destinou emenda parlamentar para atender a população de Urupá que será beneficiada com a gratuidade do título de domínio do imóvel, por meio do Programa Estadual Título Já, que tem como objetivo regularizar 1.100 lotes urbanos no município, contemplando as famílias com renda familiar de até cinco salários mínimos.

A gerente de regularização fundiária urbana da Diretoria de Patrimônio e Regularização Fundiaria , Hannyellen Alecrim, que no ato estava representado o superintendente da Suder, Basílio Leandro de Oliveira, explicou aos presentes como seria o atendimento aos moradores e a metodologia que será utilizada pela equipe da prefeitura durante o processo de cadastramento até a emissão e registro dos títulos para entrega a população. “Esperado ver vocês daqui uns três meses recebendo das mãos do nosso Governador Confúcio Moura, o documento onde estará escrito que vocês são donos de fato e de direito do lote de vocês”, comentou Hannyellen.

De acordo com a Iaf Azamor, diretora de gestão patrimônio e regularização fundiária (Dipat/Suder), o Programa Título Já avançou e chegou no município de Urupá, através de emenda parlamenta do deputado estadual, Marcelino Tenório (PRP), onde serão contempladas mais de mil famílias com renda familiar de até cinco salários mínimos com o título definitivo, gratuitamente.

O Título Já é um programa social do governo de Rondônia realizado em parceria com as prefeituras, Tribunal de Justiça e Associação dos Notários e Registradores do Estado de Rondônia (Anoreg), que estão realizando o sonho do título definitivo, dando segurança jurídica a quem é dono de fato do seu lote, mas não tinha esse direito assegurado no papel.

Participaram da solenidade a vereadora Enésia Oliveira, Gilmar Gusmão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Urupá (STTR), Edineia Gusmão e os propensos beneficiário do programa Título Já.

Comentários