A diretoria do Ji-Paraná não perdeu tempo e já está com novo treinador da equipe, que foi apresentado na segunda-feira e já comandou os atletas no primeiro treino técnico e tático, visando o jogo do próximo domingo. O professor Marialvo milita no futebol de Rondônia há muito tempo como ex-jogador de vários clubes rondoniense. Em sua apresentação o novo técnico disse que sua proposta é conhecer o plantel e depois da preleção colocar em prática o novo esquema de jogo.

A contratação do professor Marialvo tem tudo para dar certo, isto porque, recebeu a confiança da diretoria do Ji-Paraná, e, além disso, conhece vários jogadores do elenco que estavam sendo aproveitados em posições longe de suas especialidades.

“Agora, temos que correr contra o tempo para reformular o plantel e avaliar outros jogadores que não tiveram oportunidades de mostrar seus desempenhos, nem em treinos e nem em jogos. A diretoria oportunizou a atletas da região reforçar a equipe, mas nenhum deles teve a chance. Esperamos que a partir de agora a carruagem se alinhe à longa caminhada do Estadual Sicoob – 2017”, avaliou o novo técnico.

O técnico Raimundo Mota Pereira, o professor Marialvo, pretende avaliar o estágio técnico do grupo para definir que esquema de jogo vai adotar e colher bons frutos. No futebol tudo é possível, basta a união do grupo e principalmente a obediência técnica e tática, embora com pouco tempo para montar o time com esquema cauteloso defensivamente, mas arrojo quando o time tiver a posse de bola para organizar rápidos ataques e contra-ataques.

Fonte: diariodaamazonia