“Fui eleita com esse jeito novo de fazer política, e esse jeito novo tem sim tomado conta de Brasília, as pessoas estão querendo renovação, um contato próximo. O novo jeito de fazer política não é só a idade, é a nova forma de se comunicar com os eleitores e com a população”, assim se apresentou a Deputada Federal Mariana Carvalho (PSDB-RO), no programa Doutor Sociedade, no último sábado (08) após cumpri agenda de compromissos no município de Espigão do Oeste junto com o Prefeito Nilton Caetano e o vice Waltinho Lara.

Mariana veio a Espigão do Oeste a convite da atual administração, para conhecer de perto as necessidades da comunidade, na oportunidade entregou ao Prefeito Nilton Caetano uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para construção de um barracão, que deverá ser usado para fabricação de artefatos de cimento (manilhas, bloquetes e outros).

Publicidade

Em reunião na Associação Comercial e Industrial de Espigão do Oeste, a deputada ouviu a classe e falou dos seus projetos para Espigão do Oeste e Rondônia. Depois em visita à Área Verde no Bairro São José, a parlamentar se comprometeu em ser parceira da administração na revitalização do local, bem como em outros projetos do município como nas ações de modernização e infraestrutura do esporte (Pista de Skate, Iluminação de Campo Suíço, ampliação de quadras poliesportivas dentre outros projetos).

Na Mega 96,9 FM a deputada falou de suas conquistas neste primeiro mandato e do momento que o país enfrenta com o agravamento da crise política. Veja abaixo tudo que aconteceu no programa Doutor Sociedade.