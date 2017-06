As máquinas do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) chegaram a Cacoal para dar início ao trabalho de limpeza e encascalhamento de ruas da cidade. As obras foram solicitadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), que esteve nesta segunda-feira (5) na solenidade em frente à prefeitura, que marcou o lançamento dos trabalhos.

“Percorri alguns bairros e pude constatar a situação precária das ruas. É muito asfalto esburacado, ruas de terras que foram tomadas por crateras e outros problemas. Como assumi um compromisso com a prefeita Glaucione Rodrigues (PMDB) e com a população de Cacoal, busquei o governador Confúcio Moura (PMDB), que de pronto autorizou o DER a enviar o maquinário para fazer os serviços”, disse Maurão.

A prefeita Glaucione, o senador Valdir Raupp (PMDB), a deputada federal Marinha Raupp (PMDB), o diretor geral do DER, Ezequiel Neiva, o vice-prefeito Elcirone Deiró, vereadores e demais autoridades, prestigiaram o evento. “Durante 15 dias, o maquinário vai realizar diversos serviços na cidade, melhorando a aparência urbana e dando mais qualidade de vida à população”, afirmou Glaucione.

Ezequiel destacou que o DER, a mando do governador, tem atuado em parceria com os municípios, executando obras em estradas vicinais e também nas áreas urbanas. “E para Cacoal, havia um compromisso do presidente da Assembleia para enviarmos esse maquinário, que vai fazer uma grande operação de limpeza e de melhorias nas ruas”, completou Ezequiel.

A cidade já está recebendo obras de recuperação do asfalto urbano. Os serviços estão sendo executados com recursos de emenda do presidente da Assembleia, no valor de R$ 1 milhão.