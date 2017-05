Publicidade

Ao participar da solenidade de abertura da 6ª edição da Rondônia Rural Show, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), destacou a força do setor produtivo de Rondônia, responsável por impulsionar a economia do Estado, assegurando emprego e renda.

Publicidade



“A Assembleia é parceira do setor produtivo e está sempre apoiando ações e projetos que fortaleçam o segmento, que é a mola mestra da economia de Rondônia. E a Rondônia Rural Show exerce um papel decisivo, como instrumento de fomento à atividade produtiva, estimulando o produtor rural a continuar apostando em sua atividade produtiva”, afirmou.

O governador Confúcio Moura (PMDB), o vice-governador Daniel Pereira (PSB), o senador Acir Gurgacz (PDT), os deputados estaduais Laerte Gomes (PSDB), Luizinho Goebel (PV) e Airton Gurgacz (PDT), o deputado federal Lindomar Garçom (PRB), o secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani, o prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (PSB) e demais autoridades, prestigiaram a solenidade.

Confúcio disse que a ideia da Rondônia Rural Show surgiu da necessidade de se promover o que o Estado tem de melhor, estimulando a prática produtiva. “Aqui, temos delegações de outros Estados e de outros países. A feira já se comunica em vários idiomas e está internacionalizada. Isso só ocorre porque Rondônia tem muita coisa boa para mostrar e para se desenvolver”, destacou.

Maurão relatou que, logo ao chegar, se dirigiu com o governador e autoridades, até estandes onde estão sendo expostos produtos da agroindústria rondoniense.

“A gente conversa com quem está produzindo e eles relatam a alegria com o retorno do trabalho. Isso nos motiva e nos faz trabalhar mais e acreditar que Rondônia vai seguir crescendo e gerando oportunidades”, completou.

A feira, já considerada a maior do agronegócio da Região Norte, passa a ser realizada em sua área própria, de 50 hectares, com 15 deles dedicados às chamadas vitrines tecnológicas. O prefeito assinou o termo de cessão definitiva da área pela prefeitura ao Governo, já aprovada pela Câmara de Vereadores.

“Rondônia é um Estado jovem, mas já é o 4º maior exportador de carne do Brasil. Estamos produzindo cada vez mais e melhor, consolidando nosso sonho do Eldorado, da terra de oportunidades”, observou Acir