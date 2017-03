O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurão de Carvalho (PMDB) indicou, no início da semana, a necessidade de convocar os aprovados no último concurso da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), para o provimento de 672 vagas para o Quadro de Pessoal Efetivo do órgão.

Segundo o deputado, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, lhe assegurando uma formação comum indispensável para o exercício da cidadania e, neste cenário, o educador é um dos caracteres principais para a realização desse trabalho com qualidade. Maurão considera como motivo principal da convocação a necessidade de uma equipe mais qualificada, enriquecendo assim o ensino da rede estadual.

“Os dados apontam que a oferta de educação básica representa um grande desafio, principalmente no que se refere à educação de qualidade. Nesse contexto, Rondônia também possui déficits educacionais, que precisam ser devidamente enfrentados para elevação da qualidade educacional”, ressaltou o deputado.