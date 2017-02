Durante encontro no último final de semana em Cujubim, onde participou da solenidade de entrega de dez ônibus escolares, o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), assegurou junto ao governador Confúcio Moura (PMDB) a convocação de professores e orientadores, aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

“Muitos diretores de escolas estaduais nos procuram e relatam a falta de alguns professores. Como o Governo tem este concurso já com os aprovados, busquei ao governador para que ele autorizasse a convocação, o que ficou acertado e agora esses profissionais serão contratados”, disse Maurão.

O secretário da Seduc, Valdo Alves, participou do encontro e acrescentou que a previsão é que também sejam contratados cuidadores, intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e também analistas educacionais, em diferentes áreas.

“Verificamos esta necessidade e atendendo ao pedido do deputado Maurão, vamos fazer a convocação desses profissionais, para que se juntem aos que já atuam no sistema educacional, dando melhores condições ao processo de ensino e aprendizagem”, afirmou Valdo.

A convocação deverá ser feita para todas as regiões, segundo as necessidades de cada escola. A perspectiva é de que isso ocorra muito em breve, para garantir o pleno atendimento do ano letivo.