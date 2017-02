O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), prestigiou na quarta-feira (22) a solenidade de entrega de 25 ônibus para o transporte escolar em Cacoal, numa ação que teve a sua participação direta junto ao Governo, para a liberação dos veículos. A prefeitura ainda recebeu uma pá carregadeira e um caminhão, com mais cinco roçadeiras.

“A comunidade estudantil de Cacoal passa a contar com o reforço desses modernos ônibus, dando mais conforto e segurança aos alunos. A educação de qualidade é possível quando há a união e a parceria de todos. Nesses veículos, estão sendo investidos mais de R$ 5 milhões, mas o trabalho não vai parar”, destacou Maurão.

O governador Confúcio Moura (PMDB) comandou a entrega. Os deputados estaduais Só na Bença (PMDB) e Cleiton Roque (PSB), o deputado federal Lúcio Mosquini (PMDB), a prefeita Glaucione Rodrigues (PMDB), o secretário estadual de Educação, Valdo Alves, vereadores e demais autoridades prestigiaram o evento.

Durante a entrega dos ônibus, Confúcio comentou sobre a atuação dos gestores municipais. “O prefeito precisa ir ao encontro do povo, conhecer as suas aspirações. É preciso também fazer algo diferente, pode ser algo até pequeno, mas que seja útil e que faça a diferença na vida das pessoas. É este o modelo de prefeito singular que queremos”, disse.

Glaucione agradeceu ao Governo pelos ônibus, que vão resolver o problema da falta de transporte escolar que o município enfrente nesse começo de gestão. “Nossos alunos merecem esse benefício, para terem mais segurança e também alegria para irem à escola”, declarou.

R$ 1 milhão

Durante o seu discurso, Maurão assegurou a liberação de emenda de R$ 1 milhão para a prefeitura realizar obras e ações no município. “Esse recurso está assegurado e dei carta branca à prefeita Glaucione, para que definisse aonde aplicá-lo, de acordo com as necessidades de Cacoal”, destacou.

O presidente ainda comentou sobre a decisão do governo federal de suspender a importação de café do Vietnã, como havia sido anunciado. “Quero aqui agradecer à nossa bancada federal, em nome do deputado Lúcio Mosquini aqui presente, do senador Valdir Raupp (PMDB), dos deputados federais Marinha Raupp (PMDB) e Nilton Capixaba (PTB), pelo trabalho para revogar essa importação”, finalizou.