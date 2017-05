Publicidade



O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), prestigiou no último sábado (13), a solenidade de inauguração da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) em Ariquemes, que vai reforçar o trabalho das forças de segurança na região do Vale do Jamari.

Ele destacou, que enquanto a maioria dos Estados enfrenta dificuldades, Rondônia faz investimentos e inaugura obras. “Isso comprova que Rondônia está no rumo certo. Está em alta política e administrativamente e tem realizado investimentos em diversas áreas, a exemplo da segurança pública, que é uma necessidade da população”, declarou.





O governador Confúcio Moura (PMDB), o senador Valdir Raupp (PMDB), a deputada federal Marinha Raupp (PMDB), os deputados estaduais Adelino Follador (DEM), Geraldo da Rondônia (PSC) e Saulo Moreira (PDT), o secretário estadual de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Lioberto Caetano, o prefeito de Ariquemes, Thiago Flores (PMDB); Rolim de Moura, Luizão do Trento (PSDB), entre outras autoridades, participaram do ato solene.

Com recursos provenientes do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia (Pidise), aprovado pela Assembleia Legislativa, como reconheceu o próprio governador no discurso de inauguração, a Unisp passa a abrigar, de forma conjunta, serviços das polícias Civil, Militar e também do Corpo de Bombeiros.